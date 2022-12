Tirou Messi do sério e ainda foi mais longe: a atitude surreal de Salt Bae com os jogadores argentinos

A carregar o vídeo ...

Depois de ter irritado Messi ao insistir em tirar uma selfie com o craque após a final do Mundial , Nusret Gokce, ou Salt Bae, como é conhecido, protagonizou outro momento que deixou os jogadores argentinos visivelmente desconfortáveis. Numa altura em que Di María, Lisandro Martínez e Cristian Romero tiravam fotografias com o troféu de campeões do Mundo, o chef turco que serve bifes com folhas de ouro resolveu... 'invadir' o relvado e intrometer-se.