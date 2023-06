A carregar o vídeo ...

O Real Madrid despediu-se esta terça-feira de Benzema, que vai deixar os merengues ao fim de 14 anos ao serviço do clube. Durante a cerimónia que decorreu no Santiago Bernabéu - e na qual o avançado francês fez muitos agradecimentos -, o clube mostrou um emotivo vídeo com alguns dos melhores lances do gaulês com a camisola 'blanca'. (: Real Madrid)