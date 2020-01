A carregar o vídeo ...

O ex-jogador dos Rockets deu uma entrevista à ESPN na qual recordou, de forma muito emotiva, as palavras do seu grande amigo, Kobe Bryant. "É de doidos, mas ele estava sempre a dizer que queria morrer novo e ser imortalizado", afirmou Tracy McGrady. Recorde-se que o antigo jogador dos LA Lakers morreu no domingo, aos 41 anos, num acidente de helicóptero