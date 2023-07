A carregar o vídeo ...

Manuel Ugarte foi esta sexta-feira oficializado no PSG , deixando assim o Sporting ao fim de duas temporadas. Nas redes sociais, os verde e brancos partilharam um vídeo de despedida para o médio, com imagens do adeus emocionado no balneário, cenário que tinha adiantado : "Um leão para sempre", pode ler-se. (: Sporting)