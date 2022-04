A carregar o vídeo ...

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi questionado sobre a alegada "falta de comando" na equipa, depois dana final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense. O dirigente reconhece que os resultados não têm sido os melhores, mas reiterou o apoio ao treinador português. (Vídeo ESPN Brasil)