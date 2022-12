Vidros partidos e muitos insultos: autocarro da seleção da Tailândia atacado na Indonésia

A carregar o vídeo ...

A seleção da Tailândia foi, esta quinta-feira, atacada na Indonésia. O autocarro onde seguia a equipa foi cercado por vários adeptos rivais, que para além de partirem vidros, tentaram entrar no veículo antes do encontro entre ambas as seleções para a Taça Suzuki, que se disputa pelas 9h30. Este, refira-se, é o primeiro jogo com público na Indonésia desde os confrontos em Malang, que em outubro provocaram mais de 170 mortos