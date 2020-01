A carregar o vídeo ...

O avançado brasileiro Vitinho, do Flamengo, entrou em campo aos 77 minutos da final do Mundial de Clubes frente ao Liverpool e, após o encontro, sublinhou que a exibição da equipa orientada pelo português Jorge Jesus frente ao atual detentor da Liga dos Campeões mostrou a dimensão do emblema do Rio de Janeiro. [Vídeo: Omnisport]