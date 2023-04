A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira criticou, este domingo, a exibição do Flamengo na derrota diante do Fluminense na 2.ª mão da final do Campeonato Carioca (1-4) - que deu o título ao 'Flu' -, frisando que não compreende como é que os seus jogadores não demonstraram o nível que já apresentaram noutra fase da temporada. (: TNT Sports Brasil)