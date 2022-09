Vítor Pereira e o futuro no Corinthians: «Tenho de ter uma conversa com o presidente e definir a minha vida»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre o seu futuro no Corinthians após o triunfo diante do Fluminense para a Taça do Brasil (3-0) , que garantiu a passagem do timão à final da competição, Vítor Pereira afirmou que pretende, "por respeito aos adeptos e ao clube", "antecipar e definir" a sua vida o mais depressa possível, "por respeito aos adeptos e ao clube". (: Corinthians TV)