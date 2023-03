A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira voltou a demonstrar, este domingo após a derrota do Flamengo no clássico com o Vasco da Gama (0-1) , válido pela 10.ª jornada do estadual do Rio de Janeiro, confiança no trabalho que está a ser desenvolvido no mengão, frisando que a "equipa está no caminho certo e que só faltam os golos". (: TNT Sports Brasil)