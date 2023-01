A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira chegou esta segunda-feira ao Rio de Janeiro para orientar o Flamengo e, em declarações aos meios do clube , mostrou-se muito satisfeito por este novo passo na carreira, destacando a grande massa associativa do mengão e os jogadores "de muita qualidade" que terá à disposição no plantel. (: Flamengo TV)