Vítor Pereira revela motivo que o levou a rumar ao Flamengo: «A possibilidade de lutar por títulos...»

Vítor Pereira falou esta segunda-feira - à chegada ao Rio de Janeiro - pela primeira vez como treinador do Flamengo. Em declarações aos meios oficiais do clube, o técnico português, que deixou o Corinthians , assumiu ser "uma grande alegria" comandar o mengão, e garantiu que "a possibilidade de lutar por tantos títulos" foi o fator que teve mais peso na sua tomada de decisão."É uma grande alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitámos este grande desafio, com responsabilidade, compromisso, e a prometer o nosso melhor. Queremos retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou em nós", começou por dizer à 'Fla TV', antes de abordar os desafios que terá pela frente."Foi exatamente isso que me trouxe ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos. 10 meses no Brasil permitiram-me ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também, conhecimento dos jogadores... Isso é uma vantagem que há um ano não tinha, mas que neste momento tenho", rematou.Ao lado de Vítor Pereira surgiram também, esta segunda-feira, Rui Quinta e Mário Pereira, que farão parte da equipa técnica do Flamengo