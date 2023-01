Vítor Pinto: «Cristiano Ronaldo sabe a importância que tem o passo que decidiu dar»

A carregar o vídeo ...

No primeiro jogo após a confirmação da contratação de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr venceu esta sexta-feira por 2-0 na receção ao Al Tai, numa partida da 12.ª jornada do campeonato saudita na qual a grande figura foi o avançado... mesmo sem jogar. O português, presente na tribuna, foi alvo de todas as atenções dos fotógrafos presentes, claramente mais interessados em seguir os passos do craque luso do que propriamente do que sucedia em campo.