«Vocês não querem jogar!»: Cristiano Ronaldo não escondeu frustração após empate do Al Nassr

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, não foi este domingo além de um empate sem golos frente ao Al Feiha , deixando o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo fugir na liderança do campeonato saudita. No final do encontro, o internacional português não escondeu a frustração e, quando se dirigia para os balneários, exclamou na direção de um adversário: "Vocês não querem jogar!". (: Twitter)