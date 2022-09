Xavi comenta incidente em Cádiz: «A vida de um ser humano está acima do futebol»

Após a goleada do Barcelona em Cádiz, Xavi Hernández abordou o susto que um adepto pregou a todos os presentes, ao sofrer uma paragem cardíaca nas bancadas, que levou a que o jogo fosse interrompido durante mais de meia hora. Para além disso, houve ainda um operador de câmara que desmaiou durante a partida. Uma situação que foi rapidamente resolvida, segundo o comunicado do clube espanhol . [Vídeo: One Football]