Zverev lamenta lesão que o tirou de Roland Garros: «Parece que é muito grave...»

Alexander Zverev lamentou, na madrugada deste sábado, a lesão que sofreu no tornozelo direito durante o encontro das meias-finais de Roland Garros contra Rafael Nadal, que o espanhol acabou por vencer após desistência do número três do Mundo. Nas redes sociais, Zverev deu os parabéns ao adversário por ter alcançado a 14.ª final no Grand Slam, e frisou que o problema no tornozelo "parece ser muito grave". (: Instagram/Zverev)