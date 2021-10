«Os árbitros se calhar fazem uma análise: 'este treinador foi um burro dos diabos...'»

A carregar o vídeo ...

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) defendeu Sérgio Conceição apósdar conta de que a APAF fez uma participação do treinador do FC Porto junto do Conselho de Disciplina da FPF. Em comunicado, a ANTF fala no "direito à opinião" do técnico e, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Boavista, Conceição foi questionado sobre se se sentia condicionado.