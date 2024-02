Super Dragões mostram imagem de Fernando Madureira durante o FC Porto-Rio Ave e cantam "Allez Macaco, allez"

A carregar o vídeo ...

No jogo deste sábado, no Estádio do Dragão, os Super Dragões estão na habitual bancada a apoiar a equipa com apenas duas bandeiras, ao contrário do que é costume. Uma das bandeiras apresenta o número 12 e a outra tem a imagem de Fernando Madureira, líder da claque e que está detido. Ouviram-se também cânticos como "Allez Macaco, allez".