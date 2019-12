A mensagem emocionada de Dolores Aveiro para Ronaldo: «Serás sempre o nosso herói e vencedor»

Dolores Aveiro publicou no Instagram uma mensagem dedicada a Cristiano Ronaldo, sublinhando que o filho é "o orgulho de Portugal". Um dia depois do jogador da Juventus ter recebido o prémio de melhor jogador da temporada passada e ter ficado em 3.º lugar na Bola de Ouro - tendo falhado a cerimónia - a mãe de CR7 não se poupou nos elogios ao craque."Meu querido filho, hoje e sempre serás sempre o nosso herói e vencedor!!! És o orgulho de Portugal... muito orgulho em ti... Mais uma vez, para juntar aos tantos outros trofeus... muitos parabéns....!!!! Muitos beijinhos do tamanho do mundo... te amo meu filho!!!!"