Arnautovic: «Quando se trata de Ronaldo, não estamos a falar de um ser humano»

Marko Arnautovic já foi destaque no Euro'2020, ainda que pelas piores razões, ao ter sido suspenso pela UEFA com um jogo de castigo devido a um gesto racista dirigido a um adversário no triunfo (3-1) da Áustria diante da Macedónia do Norte. Os austríacos estão nos oitavos de final da competição e sábado medem forças com a Itália, sendo que deste embate sairá o adversário de Portugal nos 'quartos' caso a Seleção Nacional elimine a Bélgica, no domingo (20h).





Ao abordar o jogo com os italianos, Arnautovic foi confrontado com um eventual duelo com Cristiano Ronaldo nos 'quartos' e o jogador de 32 anos trouxe também o nome de Messi 'à baila', admitindo que, tanto o português, como o argentino, são "de um planeta diferente". "Quando se trata de Ronaldo, não estamos a falar de um ser humano. O que mais posso dizer sobre ele?", começou por referir Arnautovic, em declarações aos meios de comunicação da Federação austríaca de futebol."Para mim, são dois jogadores que vieram de um planeta diferente. Vieram de algum lugar completamente diferente. Chegam aqui e em pouco tempo agitam todas as ligas e competições, levam todos os troféus com eles e depois saem", acrescentou o avançado, que representa os chineses do Shanghai Port.