Bola de Ouro: Sky Italia avança que Ronaldo fica em segundo e não vai à gala em Paris

'Memes' não perdoam: Ronaldo e os 'outros' na polémica Bola de Ouro



'Memes' não perdoam: Ronaldo e os 'outros' na polémica Bola de Ouro

A Sky Italia revelou que Cristiano Ronaldo não irá à gala da Bola de Ouro, na segunda-feira, em Paris, pois, assegura, ficou em 2º lugar. Segundo a Sky, Luka Modric será o grande vencedor, seguido pelo internacional português e por Antoine Griezmann, sendo que 'confirmada' na capital francesa estará apenas a presença do croata.Modric é apontado como o próximo vencedor da Bola de Ouro, tendo mesmo já sido anunciado numa rádio espanhola como o jogador que vai receber o prémio atribuído pela 'France Football'. No entanto, são muitas as vozes que reclamam que Ronaldo é o jogador merecedor de tal distinção e esta sexta-feira um estudo da Universidade Europeia , que construiu um modelo de perfil-tipo do finalista vencedor do prémio Bola de Ouro, vem dar razão, tendo identificado o internacional português como o jogador com maior probabilidade de ganhar a edição de 2018.Considerando as variáveis que são decisivas para a escolha do jogador vencedor, o estudo comparou o rendimento e prestação futebolística dos jogadores distinguidos com a Bola de Ouro, entre 2005 e 2017, dando a 'vitória' a Cristiano Ronaldo.O estudo destaca que o internacional português alcançou "a sua terceira melhor marca, com 15 golos marcados em competições europeias e a vitória na Champions, e embora não tenha ultrapassado o seu melhor, que obteve em 2014 como vencedor da Liga dos Campeões e 17 golos marcados na competição, o jogador português de 33 anos continua assim a destacar-se dos restantes atletas nomeados." "Já o jogador Modric, um dos favoritos para obter o prémio Bola de Ouro, surge em 9º lugar neste ranking, uma vez que apesar de também ter ganho a Champions League, apenas marcou 1 golo na competição", refere o documento.