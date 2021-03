Capello critica Cristiano Ronaldo: «Quem está na barreira não pode ter medo de ser atingido, é imperdoável»

A eliminação da Juventus pelo FC Porto na Liga dos Campeões está a ser criticada pela imprensa italiana e Cristiano Ronaldo é um dos principais alvos. Fabio Capello aponta falhas graves na forma como a equipa de Pirlo consentiu os golos aos dragões nos dois jogos, sobretudo no de ontem, em Turim, e refere-se a um lance em particular: o livre de Sérgio Oliveira que resultou no segundo golo do FC Porto.





"O primeiro golo no primeiro jogo é uma oferta, há também um grande descuido no segundo... Certos golos não podem ser sofridos. O penálti desta noite é outra oferta. Demiral é muito ingênuo, cometeu um erro gravíssimo. Mas isto ainda é mais grave: Cristiano Ronaldo a saltar e a virar-se na barreira. Quem está na barreira não pode ter medo de ser atingido. É um erro imperdoável que não tem desculpas", afirmou o treinador italiano, no papel de comentador da Sky Sport Italia.Capello criticou ainda os jogadores mais experientes da Juventus por não concederem entrevistas após o encontro, sendo que foram os mais jovens como Matthijs de Ligt e Federico Chiesa a prestarem declarações. "Vimos apenas os jogadores mais jovens a entrarem em cena e a darem a cara nos momentos difíceis. Nesta equipa há alguns veteranos que aparecem quando ganham para levar o crédito, mas não aparecem quando perdem".