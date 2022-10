Carragher brinca com Neville: «Bem-vindo ao grupo dos ignorados pelo Ronaldo»

Welcome to the, blanked by Ronaldo club @GNev2

— Jamie Carragher (@Carra23) October 30, 2022

Gary Neville foi este domingo 'esquecido', de forma propositada, por Cristiano Ronaldo, quando o português subiu para o aquecimento no relvado de Old Trafford. Como se tem tornado hábito, CR7 cumprimenta os comentadores presentes mas não o fez ao antigo colega de equipa, saudando, ao invés, Louis Saha e Jamie Redknapp.Há uma semana, Neville criticou publicamente o avançado português, de 37 anos, pela atitude no jogo com o Tottenham e o capitão da Seleção Nacional não o terá perdoado.A ação acabou por ser uma repetição do que já havia sucedido com Jamie Carragher , em agosto. Ora, o antigo defesa do Liverpool brincou com a situação nas redes sociais. "Bem-vindo ao clube dos ignorados pelo Ronaldo", escreveu Carragher através do Twitter.Na reação ao momento, o antigo lateral dos red devils também se mostrou bem disposto. "Estamos fora da lista de presentes para o Natal", vincou Neville.