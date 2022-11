Chelsea volta ao ataque e pretende contratar Ronaldo a custo zero já em janeiro

O Chelsea continua atento à situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United e, segundo avança este sábado o 'Mirror', planeia, em janeiro, avançar para a contratação do internacional português a custo zero caso este termine o contrato com os red devils.Segundo a mesma fonte, o Manchester United vive um impasse: por um lado, já não vê CR7 como opção - depois da entrevista do craque a Piers Morgan , onde visou a falta de condições no clube e a má relação que mantém com Ten Hag - mas, por outro, não quer que o jogador saia para um rival direto na luta pelo top-4 da Premier League.E é aí que o Chelsea entra. Os blues, comandados por Graham Potter, não ganham há três jogos e vivem uma fase difícil, e um eventual término do contrato do internacional português é visto por Todd Boehly como a oportunidade perfeita para trazer um jogador que seria uma mais-valia para o clube.Cristiano Ronaldo, recorde-se, tem contrato com o Manchester United até 2023, com mais um ano de opção.