Cinco golos no dia 5: quando Cristiano Ronaldo arrasou o Granada

Dia 5 de abril de 2015. Faz hoje oito anos que Cristiano Ronaldo marcou, pela primeira vez, cinco golos num só jogo: aconteceu na goleada do Real Madrid ao Granada por 9-1 na jornada 29 de La Liga 2014/2015. Três foram de pé direito e dois na sequência de cabeceamentos.Um feito histórico do avançado português, algo que repetiu... poucos meses depois. Em setembro do mesmo ano, Cristiano Ronaldo voltou a marcar cinco golos, desta vez ao Espanyol - goleada por 6-0.Recorde que aqui tem a análise a todos os golos de Cristianoo Ronaldo, um guia essencial elaborado por Record para compreender o trajeto do melhor marcador da história do futebol. Por clube, por competição, a quem marcou, como marcou, quando marcou...