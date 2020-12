Cristiano Ronaldo após ser eleito o Jogador do Século: «Motiva-me para continuar»

Cristiano Ronaldo foi eleito este domingo o Jogador do Século na 12.ª edição dos Global Soccer Awards, numa cerimónia que decorreu no Dubai. No momento de receber o prémio, o internacional português não escondeu a satisfação.





"Quero agradecer a todos os que votaram, aos meus colegas, os clubes por onde passei, a seleção... À minha família, os meus amigos, especialmente às minhas crianças e à minha namorada, que estão sempre comigo e me ajudam a ser sempre melhor jogador e pessoa. A minha mãe, as minhas irmãs, o meu pai, o meu irmão. É uma grande realização para mim. Isto dá-me motivação para continuar com a minha vida, o meu futebol. É muito bom fazer parte deste evento, estar com estes enormes jogadores. Estar nomeado já era uma grande honra para mim", afirmou CR7, deixando ainda um desejo."Espero que no próximo ano a pandemia acabe e possamos aproveitar com maior felicidade e em família. Que possamos fazê-lo noutro local mais caloroso. Obrigado mais uma vez, estou muito orgulhoso e feliz", concluiu.Na fase inicial da cerimónia, o português integrou um painel de convidados com Iker Casillas e Robert Lewandowski."Há algumas semanas eles escolheram os 11 melhores para a Bola de Ouro e eu estava lá. É uma honra estar aqui nesta gala com estes jogadores fantásticos como Casillas, Lewandowski, Piqué... Tenho 36 anos, mas ainda amo futebol. Amo a minha vida e amo a minha família e os meus filhos. Há quinze anos que faço as mesmas coisas e muitas vezes os mesmos exercícios. Às vezes chego às 2 da manhã, faço uma massagem no SPA para recuperar. Iker Casillas é um exemplo para nós, quando ele tinha o seu problema era um exemplo porque às vezes não valorizamos o que temos", disse o CR7, que vê Portugal como possível candidato a renovar o título europeu."Temos uma boa equipa e um treinador fantástico. Os jovens estão a melhorar cada vez mais. Vencer o Europeu? É possível. França, Espanha e Alemanha são favoritos, mas estamos lá para lutar. Vão ter de respeitar Portugal, pois somos uma equipa forte, boa e temos boas hipóteses de ganhar" sustentou.O primeiro jogo e golo de Cristiano Ronaldo em 2020 vai garantir-lhe outro recorde: jogar e marcar como profissional há 20 anos consecutivos. O craque português assumiu que "nem sabia que havia outro recorde a bater". "É um prazer ouvir esses recordes. Já consegui muito, mas sem os meus companheiros, sem uma grande equipa, não teria conseguido", justificou.Cristiano Ronaldo também falou sobre a ausência de adeptos nos estádios e assume que é "aborrecido" jogar assim. "Tenho que ser sincero. Jogar num estádio vazio é aborrecido. Nós, como jogadores, respeitamos os protocolos, mas não gosto. Faço-o porque adoro futebol, porque jogo pela minha família, amigos e adeptos, mas não gosto. Gosto quando as pessoas apupam o Cristiano, mas já não acontece. Agora, quando vou a outros países, são os jogadores adversários que apupam. Motivo-me com isso. Espero que em 2021 as regras mudem e os estádios possam estar repletos de adeptos, porque o futebol, sem eles, não é nada", defendeu o internacional português.(notícia atualizada às 16h37)