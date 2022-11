Cristiano Ronaldo: «Estive muito perto de assinar pelo Manchester City mas o coração falou mais alto»

Cristiano Ronaldo reconheceu na entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan, que esta quarta-feira está a ser transmitida, que esteve muito perto de assinar pelo Manchester City.Honestamente, muito perto. É algo que falaram muito, o Guardiola disse há duas semanas que tentaram bastante para ter-me. Mas a minha história no Man. United, o coração, o que fiz antes fez diferença. O Sir Alex também. Fiquei surpreendido, mas uma decisão consciente. Porque o coração falou mais alto na altura.Acho que foi a chave. Fez a diferença nesse momento. Não posso ser leal se não disser que o Man. City esteve perto. Foi uma decisão consciente, não me arrependo, mas como disseste o Sir Alex foi a chave. Falei com ele. E ele disse-me que era impossível eu ir para lá. E eu disse 'okay, boss'. Tomei a decisão. Foi uma boa decisão.