Cristiano Ronaldo exibe jóias de mais de um milhão de euros

Cristiano Ronaldo deu, no último sábado, no Dubai, uma conferência na qual, entre outras coisas, falou sobre a vontade de ser ator no futuro, mas o que realmente esteve no centro das atenções foi a mão esquerda do craque, que brilhava a olhos vistos.





Com um look em tons claros, CR7 apostou nos acessórios para sobressair e exibiu joias de mais de um milhão de euros. O craque usou um Rolex GMT-Master Ice, no valor de 445 mil euros, de ouro branco e 30 quilates de diamantes.Mas o mais valioso é o anel com um diamante amarelo, um clássico anel de noivado igual ao que ofereceu a Georgina, e que, segundo o Correio da Manhã apurou na altura, pode chegar até aos 750 mil euros.Para completar o look, usou uma aliança de diamantes no valor de 60 mil euros. Contas feitas, a mão esquerda de CR7 valia, no sábado, mais de 1,2 milhões de euros.