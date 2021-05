Cristiano Ronaldo faz ‘marquise’ em casa de Lisboa de 7 milhões de euros

Cristiano Ronaldo estreou por estes dias a sua luxuosa penthouse no coração de Lisboa, que comprou por mais de 7 milhões de euros, negócio que faz deste o apartamento mais caro do País. O craque contratou cinco decoradores para tornarem o espaço, situado junto ao parque Eduardo VII, na casa dos seus sonhos, mas os vizinhos não deixaram de reparar num pormenor que tem chamado à atenção.





É que o jogador decidiu fazer algumas alterações na maquete original disponibilizada pelos arquitetos responsáveis pelo projeto, entre as quais uma espécie de ‘marquise’ na cobertura. A estrutura metálica e envidraçada não estava contemplada pelos arquitetos, que tinham previsto um espaço mais desafogado, com uma piscina e um espaço lounge no exterior, conforme mostram as imagens disponibilizadas para promover o edifício 203 da rua Castilho. Mas nas fotografias captadas pelo Correio da Manhã já é possível ver a ‘marquise’ de Ronaldo.