Cristiano Ronaldo já está na Madeira para acompanhar a situação clínica da mãe

Cristiano Ronaldo já se encontra na Madeira para a acompanhar a situação clínica da mãe. Dolores Aveiro deu entrada no principal hospital da Madeira de madrugada, onde um primeiro exame confirmou o Acidente Vascular Cerebral.





A equipa médica agiu com rapidez (o que pode ser crucial nestes casos) e realizou uma "trombectomia mecânica", com vista a desobstruir a artéria e assim permitir a passagem do sangue e do oxigénio para as células cerebrais.Cristiano Ronaldo chegou ao Funchal na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho.