Cristiano Ronaldo: «Não infringi qualquer protocolo. É tudo mentira»

Cristiano Ronaldo esclareceu esta sexta-feira que não quebrou qualquer protocolo ao deixar a ‘bolha’ criada pela Juventus para rumar a Portugal com vista aos compromissos da Seleção.





"Não infringi qualquer protocolo, como andam aí a falar. Não estava suposto mas vou dizer. Isso é tudo mentira, fiz as coisas todas bem. Falei com a minha equipa, tivemos o cuidado de fazermos as coisas bem desde a saída da Seleção. Tudo com autorizações. Isso que as pessoas estão aí a falar é tudo mentira, principalmente um senhor daqui de Itália, alguém cujo o nome não vou referir, a dizer que eu não cumpri os protocolos. Sempre cumpri e irei sempre cumprir. Mas isto não estava para vir à baila", afirmou esta sexta-feira num direto feito no Instagram com os seus seguidores