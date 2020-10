Cristiano Ronaldo: «Não querem que o bicho jogue»

Cristiano Ronaldo esteve em direto esta sexta-feira no Instagram com os seus seguidores e deixou uma mensagem de tranquilidade.





"Passei aqui para vos dar um bocadinho de conversa, tranquilidade, paz, amor. Está tudo bem. Estou aqui em casa a apanhar um bocadinho de sol, não está muito calor mas dá para apanhar um bocadinho de Vitamina D. Está tudo bem, vim aqui para vos deixar a mensagem de que está tudo tranquilo. Estou bem, não tenho sintoma algum, sinto-me forte, bem anímica e fisicamente. Sinto-bem, não tenho sintomas. Tenho dormido bem, alimentado bem e apanhar o meu solzinho quando posso. Em Portugal estava top, estavam 23 graus, aqui estão 15 mais ou menos. Apanhei o vírus, pelo menos foi o que disse o teste. Espero voltar a treinar, jogar e aproveitar a vida o mais rápido possível. Agora tenho de estar em casa, de quarentena. O resto da minha família está noutro piso da minha casa". "Estou com o vírus, mas não com o Covid-19", disse CR7, entre risos.E prosseguiu: "O resto só a Deus pertence. Não querem que o bicho jogue! O bicho está bem e não querem que o bicho jogue. Não, há que respeitar os protocolos. Há que ter o sistema imunitário forte e robusto, só assim é que ele sai. Os meus filhos estão nas aulas, aqui em casa estão noutro piso. É difícil não ter contacto, o protocolo é assim e temos de respeitar. Eles estão bem, eu estou bem e temos feito uma vida dentro do normal. Como sabem, como eles prenderam o bicho em casa, vou fazer mais, assim vocês podem ter o meu feedback. O que interessa é que está tudo bem.""Não gosto de entrar em polémicas e debates. Tenho a minha opinião, óbvio, mas haverá outro momento para dar a minha opinião sobre isto que está a acontecer. Mas queria deixar esta mensagem aqui aos meus fãs, preparar-vos para quando vocês tiverem o que eu tive, o vírus. Felizmente não tenho sintomas.""Estou muito feliz de compartilhar este momento com vocês. Vi-me na obrigação, depois de todas as vossas mensagens de apoio, de fazer este live para dizer-vos que estou bem. Obrigado pelo apoio. Estou aqui sozinho, na minha varanda de casa", disse sublinhando não ter violado qualquer protocolo