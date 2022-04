Cristiano Ronaldo responde a Rooney e Jamie Carragher: «Dois invejosos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wayne Rooney (@waynerooney)

Cristiano Ronaldo respondeu esta quarta-feira às críticas de Wayne Rooney que, no programa 'Monday Night Football', referiu que o Manchester United se devia ver livre do avançado português para contratar "jogadores jovens e com fome" . O internacional luso não perdeu a oportunidade e comentou de forma divertida uma publicação do atual treinador do Derby County no Instagram."Dois invejosos", escreveu CR7, em resposta a uma imagem onde Rooney aparece lado a lado com Jamie Carragher, antigo defesa do Liverpool e atual comentador.O comentário de Ronaldo já soma mais de 66 mil gostos em 14 horas e mais de 5 mil respostas.Cristiano Ronaldo, recorde-se, leva 18 golos e três assistências em 33 jogos pelo Manchester United esta época, segundo dados do 'Transfermarkt'.