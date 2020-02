Diretor desportivo da Juventus acaba com rumores sobre futuro de Cristiano Ronaldo

Fabio Paratici, diretor desportivo da Juventus, garantiu esta quinta-feira que as notícias que dão conta da possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar o clube no fim da época não têm fundamento.





"Cristiano Ronaldo fica connosco. Não há a mínima dúvida", disse à 'Rai Sport'. Esta declaração surge depois do jornal 'ABC' ter noticiado que CR7, desgostoso com a situação da equipa, já pedira a Jorhe Mendes para procurar um novo clube para a próxima temporada.No dia 10, o 'Tuttosport' escreveu que Cristiano Ronaldo "está furioso" com o momento da Juventus, que perdeu com o Verona. O internacional português, que apontou um golo nesse jogo e superou o recorde de Trezeguet, marcando pelo 10.º jogo consecutivo com a camisola da Juventus, não foi, segundo o jornal, despedir-se dos adeptos da Juventus depois do encontro e também não aceitou tirar selfies. Pessoas próximas do jogador terão dado conta ao 'Tuttosport' da desilusão profunda de Ronaldo.