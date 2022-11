Espanhóis dizem que Cristiano Ronaldo está a um passo do Al Nassr: os valores em cima da mesa

A 'Marca' adianta, esta quarta-feira, que Cristiano Ronaldo está a um passo de rumar ao Al Nassr da Arábia Saudita , num contrato de duas temporadas e meia e 200 milhões de euros por época, valor que já inclui salário e acordos publicitários.Segundo a mesma fonte, as negociações encontram-se num estado bastante avançado e "prestes a ser fechadas", e CR7 estará disposto a abdicar do panorama competitivo onde tem atuado nos últimos anos - nomeadamente a Liga dos Campeões - para dar prioridade à vertente económica. Para além disso, a MLS estará fora de questão para o internacional português, que atualmente se encontra a disputar o Mundial'2022 pela Seleção Nacional.O Al Nassr, refira-se, venceu o campeonato saudita em nove ocasiões, a última das quais em 2018/19, na altura com Rui Vitória no comando técnico. Além deste título, conquistou a Taça dos Campeões Asiáticos em 1997/98 e a Supertaça da Ásia em 1998. É atualmente comandado pelo francês Rudi Garcia e tem como principais estrelas jogadores como Talisca, Pity Martínez, David Ospina e Vincent Aboubakar.