Espanhóis relatam "crescente clima de tensão" entre Ronaldo e Jorge Mendes

Numa altura em que estamos a menos de uma semana da final do Mundial, Cristiano Ronaldo continua sem clube depois de ter deixado o Manchester United, cenário que, adianta esta terça-feira o 'AS', está a causar um "crescente clima de tensão" entre CR7 e Jorge Mendes, o seu agente.O craque português, que esteve a representar a Seleção Nacional no Qatar, cumpre 38 anos em fevereiro, mas as suas exigências económicas dificultam as negociações com outros clubes.De resto, Ronaldo já recebeu uma proposta para rumar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, a troco de 500 milhões de euros por um contrato de duas temporadas e meia.No entanto, o internacional português já desmentiu qualquer ligação ao Al-Nassr e encontra-se, nesta altura, segundo apurou o nosso jornal, a avaliar as opções em carteira juntamente com Antero Henrique , diretor-desportivo da Liga do Qatar, e Ricardo Regufe, o seu ‘personal manager’.