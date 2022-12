Cristiano Ronaldo nega acordo com o Al Nassr: «Não, não é verdade»

A partir do banco, Ronaldo celebrou assim os dois golos de Portugal na 1.ª parte



Após o encontro com a Suíça, Cristiano Ronaldo passou quem nem uma flecha pela zona mista do Estádio Lusail, mas ainda assim teve tempo para deixar dois apontamentos de reportagem. O primeiro sobre a sua possível ida para o Al Nassr e, depois, a propósito do estado de saúde de Pelé. Ambos com declarações telegráficas."Não, não é verdade", atirou o capitão sobre a ida para a equipa saudita.Já sobre Pelé, CR7 deixou bem clara a sua admiração pela lenda brasileira. "Melhoras, melhoras ao Pelé. Nosso Rei tem que melhorar. É tudo que desejamos", disse.