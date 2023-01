Ex-treinador do Al Nassr garante: «Considerar que Ronaldo está a dar um passo atrás é ridículo»

Raúl Caneda, antigo treinador do Al Nassr, acredita que a ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita "não é um passo atrás" na carreira do português. Em entrevista ao 'AS', o espanhol, que orientou o clube em 2014 e 2016, sublinha que o craque terá um "campeonato muito exigente" pela frente."Em parte sim, em parte não", começou por dizer Caneda, quando questionado se a transferência de CR7 o tinha apanhado de surpresa. "Eu sabia que na Arábia Saudita havia a intenção de dar uma maior dimensão ao campeonato, e não me refiro só financeiramente, porque nesse aspeto o potencial é tremendo. Estamos a falar do campeonato mais importante da Ásia".Apesar de ter deixado a Premier League para rumar à Arábia Saudita, Raúl Caneda garante que a decisão de CR7 "não é um passo atrás". "Vi Iniesta, Xavi e Raúl a irem para ligas menos fortes e ninguém disse isso. O Ronaldo vai ter o melhor contrato da história do futebol. Esse tipo de opiniões também estão relacionadas ao debate Messi-Cristiano. O Iniesta não foi para o Japão comer sushi, suponho que o tenha feito pelo dinheiro. Considerar que Ronaldo está, aos 38 anos, a dar um passo atrás, é um pouco ridículo".Caneda, de 53 anos, explica ainda que tipo de campeonato está à espera do avançado português. "É um campeonato muito exigente. É preciso distinguir claramente os países daquela região. A Arábia Saudita é o maior e tem uma tradição importantíssima. Para mim, o futebol lá é equivalente ao da Turquia. Há um grande poder económico, e é difícil que os bons jogadores saiam de lá porque recebem extremamente bem", concluiu.