Ferdinand revela que tem trocado mensagens com Ronaldo: «Está a preparar a fase que aí vem»

Rio Ferdinand revelou, no seu programa 'Vibe With Five', que tem trocado mensagens com Cristiano Ronaldo, seu antigo companheiro no Manchester United, e garantiu que o craque português "está a preparar a fase que aí vem"."Sim, temos falado, temos trocado mensagens. Ele está tranquilo, a fazer os treinos dele. Está a preparar-se para a fase que aí vem", referiu o inglês.Recorde-se que Cristiano Ronaldo, que recentemente esteve em Valdebebas , no centro de treinos do Real Madrid, está sem clube desde que deixou o Manchester United no final de novembro