Gary Neville volta a falar de Ronaldo e deixa dicas sobre o futuro do português

Gary Neville lamentou, em declarações à 'Sky Sports', a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United , frisando que, depois do Mundial'2022, o internacional português vai rumar a uma equipa de "elite do futebol europeu" e apontar "15 a 20 golos" em poucos meses."[Depois do Mundial] Vai procurar um clube de topo e assinar um contrato de quatro ou cinco meses. Um clube onde possa chegar e ter um papel importante entre a elite do futebol europeu. Acho que essa vai ser a sua prioridade. Ficar na Liga dos Campeões, manter-se no topo e provar que o Manchester United estava errado", começou por referir.E prosseguiu: "Ainda acho que vai fazer quatro ou cinco meses muito bons, marcar 15 ou 20 golos, e toda a gente no Manchester United vai dizer: 'Devíamos ter ficado com ele'. E a Premier League também. No final da época, acho que vai pensar: 'Ok, como é que vão ser os meus próximos dois anos, como é que quero que seja o final da minha carreira e qual será o meu próximo projeto?'".O antigo internacional inglês, ex-companheiro de Ronaldo nos red devils, acrescentou ainda que a separação entre CR7 e a formação inglesa foi a "decisão correta", e desejou boa sorte ao avançado para o futuro."Acho que o Cristiano tem a prioridade de jogar na Liga dos Campeões e de estar entre a elite do futebol, é onde ele acha que deve estar e onde realmente deve estar. Espero que tenha sucesso seja onde for. Não funcionou no Manchester United, e acho que terminar o contrato foi a decisão certa tanto para o clube como para o Cristiano", rematou.