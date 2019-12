Golo de Cristiano Ronaldo dá a volta ao mundo: parou no ar e chegou aos 2,56 metros

Cristiano Ronaldo não envelhece: passaram mais de três anos e continua a saltar assim



A Juventus venceu e Cristiano Ronaldo voltou a ser figura. Não só por ter marcado o tento da vitória sobre a Sampdoria, por 2-1 , mas principalmente pela forma como o fez: num cabeceamento na sequência de uma impulsão tremenda.De acordo com a Sky Sports, o internacional português saltou cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros e aguentado no ar 92 centésimos, ou seja, quase um segundo. A fazer lembrar Michael Jordan pela forma como se elevava e parava no ar...Após um centro da esquerda, o avançado praticamente saltou por cima do marcador direto, que foi 'engolido' e ficou por baixo do português. Este atirou a contar para a baliza da Samp e, uma vez mais, deixou todos rendidos. Para se ter uma noção, do chão até à barra vão 2,44 metros.A caminho dos 35 anos, o craque da Juve continua a ser um portento físico. Para se ter uma noção da sua durabilidade, basta recordar que há sensivelmente três anos e meio saltou 80 centímetros para marcar de cabeça ao País de Gales nas meias-finais do Euro'2016, atingido uma altura de 2,65m. Passado tanto tempo, continua a registar índices atléticos ao alcance de muito poucos, por mais jovens que sejam...