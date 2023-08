Inzaghi encontrou iate de Ronaldo e não perdeu a oportunidade: «Comigo tinhas feito 40 golos...»

O 'Corriere dello Sport' dá, esta quarta-feira, conta de uma conversa peculiar que aconteceu no final de junho e que envolveu Simone Inzaghi, treinador do Inter, e Cristiano Ronaldo. Segundo a mesma fonte, o técnico italiano avistou, com a ajuda de uns binóculos, o iate do internacional português na ilha de Sardenha e resolveu pegar na sua moto de água para ir ao seu encontro.O jornal italiano revela que Inzaghi esteve à conversa com CR7 cerca de meia hora, depois de ter recebido autorização dos seguranças para entrar no iate. Durante essa interação, o treinador não perdeu a oportunidade: "Comigo tinhas marcado uns 40 golos...", terá dito Inzaghi a Ronaldo.Refira-se que em junho, mês em que os dois se encontraram, Cristiano Ronaldo já estava ao serviço do Al Nassr e acabou por afirmar, poucos dias depois, que não planeava regressar à Europa