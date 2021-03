Katia Aveiro ao lado de Cristiano Ronaldo: «A isto se chama amor à pátria e à camisola»

Cristiano Ronaldo marcou, nos descontos, um golo que poderia dar a vitória a Portugal na Sérvia mas que acabou por não ser validado pelo árbitro, apesar de a bola entrar por completo na baliza sérvia. O lance levou o capitão da Seleção Nacional a atirar com a braçadeira ao chão e deixar o relvado muito revoltado.

No final do encontro, CR7 recorreu às redes sociais e admitiu ter sido "difícil lidar" com o momento. Uma publicação que a irmã mais nova do internacional português, Katia Aveiro, fez questão de partilhar num storie do Instagram, elogiando a atitude do jogador. "A isto se chama amor à pátria e à camisola", escreveu.





Cristiano Ronaldo revoltado com golo não validado: até a braçadeira atirou para o chão



Também a irmã mais velha de Ronaldo, Elma Aveiro, não ficou indiferente à polémica em Belgrado e, num storie do Instagran, partilhou uma imagem do lance na qual foi identificada por outro utilizador.