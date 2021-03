Cristiano Ronaldo admite que é "difícil lidar" com o que aconteceu nos descontos do Sérvia-Portugal (2-2), em que viu um golo seu não ser validado - apesar de a bola ter ultrapassado a linha de baliza. O craque levou amarelo pelos veementes protestos e até atirou a braçadeira de capitão ao chão, deixando o relvado segundos antes do apito final. No final do jogo, falou do sucedido.





"Ser capitão da Selecção de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios da minha vida. Dou e darei sempre tudo pelo meu país, isso não vai mudar nunca. Mas há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que está uma nação inteira a ser prejudicada. Levantar a cabeça e encarar já o próximo desafio! Força, Portugal!", disse CR7 no Instagram.