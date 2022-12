Liga australiana desiste de ter Ronaldo: «As prioridades dele são outras neste momento»

Cristiano Ronaldo é um homem desempregado desde o passado dia 22 de novembro, quando o fim de vínculo com o Manchester United acabou por ser confirmado. Apesar da proposta saudita do Al Nassr que não foi confirmada pelo jogador, há outros cenários que vão tentando o capitão da Seleção Nacional.Um deles é a possibilidade de jogar na Austrália. Ainda antes da desvinculação, o CEO da A-League anunciou a vontade de contar com CR7 e explicou agora que existiram negociações mas que o português não pretende rumar aquela parte do globo neste momento."Tivemos discussões interessantes e houve um interesse genuíno, mas é claro que ele tem outras prioridades nesta fase", começou por dizer Danny Townsend em declarações ao jornal 'The Age'.O campeão da Europa Nani atua agora pelo Melbourne Victory e é dado como exemplo por parte do dirigente máximo daquele campeonato, que pensa em atrair grandes jogadores para a Austrália. "Vir para a Austrália é uma grande decisão. O Campeonato do Mundo foi um obstáculo. Obviamente, o Nani estava aposentado da Seleção e, por isso, ele não tinha que pensar no Mundial, mas havia jogadores com quem conversámos cujo foco era a prova e com razão. Essas conversas serão reiniciadas na janela de janeiro", prometeu Townsend.