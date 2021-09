Loucura com camisolas 'Ronaldo 7': United fatura milhões e metade da transferência está paga

Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United, ainda nem se estreou pelos red devils mas já bate recordes... fora das quatro linhas. O entusiasmo dos adeptos do clube e dos fãs do craque português espalhados por todo o mundo é bem evidente e nas primeiras 72 horas após o United anunciar que o craque português iria utilizar o número 7, foram gastas 68,1 milhões de libras (mais de 79 milhões de euros) em camisolas. Trata-se de um recorde em termos de clubes, de acordo com valores divulgados pelo site 'LovetheSales.com', que analisa dados de vendas relativos a mais de mil lojas online no Reino Unido.





As primeiras imagens de Cristiano Ronaldo no regresso ao centro de treinos do Manchester United



É certo que o Man. United só receberá uma parte do lucro das vendas dos equipamentos, comojá explicou aqui , mas segundo estes números Cristiano Ronaldo já pagou mais de metade da própria transferência. Isto porque os red devils pagaram à Juventus 15M€ (no imediato) e as vendas das camisolas do português representam já um retorno de 7,92M€. Considerando que cada camisola tem um preço médio de 90 euros, terão sido já comercializadas cerca de 900 mil unidades com o dorsal 7 e o nome de Cristiano Ronaldo.Em comunicado, o site 'LovetheSales.com' acrescenta que "a este ritmo, o United vai recuperar todo o valor pago por Ronaldo antes que ele dê o primeiro toque na bola". E há outro dado revelado pelo portal que salta à vista: as pesquisas feitas online por 'camisola Ronaldo 7' aumentaram... 542% face a igual período do ano passado, quando CR7 estava na Juventus.Ainda de acordo com 'LovetheSales.com', Jack Grealish, contratado este verão pelo Man. City, é o segundo jogador da Premier League com camisolas mais vendidas para a temporada 2021/22, à frente de outro português: Bruno Fernandes. O médio português fecha o pódio num 'top-10' que conta ainda com nomes como Lukaku, Pogba, Salah ou Van Dijk.