Manchester United revela duração do contrato de Cristiano Ronaldo

O Manchester United revelou, esta terça-feira, a duração do contrato de Cristiano Ronaldo. O internacional português assinou um acordo válido para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.





Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos red devils, já reagiu à notícia. "Faltam palavras para descrever o Cristiano. Não só é um jogador fantástico, como também uma pessoa incrível. Ter o desejo e a habilidade de jogar no topo durante um período tão longo só está ao nível de uma pessoa muito especial. Não tenho dúvidas que vai continuar a impressionar e que toda a sua experiência será essencial para os jogadores mais jovens do plantel. O regresso do Ronaldo demonstra o quão único é este clube e estou completamente fascinado com o seu retorno a casa, onde tudo começou".Recorde-se que a Juventus, emblema de onde o avançado se transferiu, também já anunciou os valores da transferência : o clube inglês vai pagar 15 milhões de euros, com esse valor a ser liquidado em cinco anos. A estes juntam-se ainda oito milhões, que estão dependentes do rendimento do craque enquanto representar os red devils.