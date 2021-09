«Ninguém se atreveu a comer doces»: os pormenores do jantar do United antes da estreia de Ronaldo

Não é segredo para ninguém que Cristiano Ronaldo leva a alimentação muito a sério, e que o diga... o plantel do Manchester United. Lee Grant, guarda-redes suplente dos red devils, revelou uma história curiosa que aconteceu nos bastidores da vitória frente ao Newcastle (4-1), garantindo que "ninguém se atreveu a ir buscar sobremesa" ao jantar, no dia antes da partida.





"Isto aconteceu na sexta-feira à noite, na reunião de grupo no hotel. Como vocês sabem, acabamos de jantar e normalmente temos algumas sobremesas e coisas 'menos boas'. Temos tarte de maçã, brownies com creme, e outras coisas", começou por contar o guardião inglês à rádio 'talkSPORT'."Posso garantir aqui, não houve um único jogador que tenha tocado na tarte de maçã, e ninguém se levantou para ir buscar o brownie. Toda a gente ficou sentada, e um dos rapazes até me perguntou: 'o que é que o Cristiano tem no prato?'. Estávamos a espreitar o que ele tinha, e claro que era a coisa mais limpa, o prato mais saudável que dá para imaginar. Fartei-me de rir porque ninguém se atreveu a comer sobremesa".Grant revelou ainda alguns pormenores sobre a habitual praxe que se faz aos jogadores que acabam de chegar. "Todos sabem como funciona: tens uma colher, sobes para a cadeira e cantas. O Varane fê-lo, o Jadon [Sancho] também, e depois o Cristiano. Estávamos todos com dúvidas se ele o ia fazer, mas ele meteu-se em cima da cadeira e foi brilhante. Claro que não vou revelar tudo o que disse, mas foi interessante o facto de ter referido que estava nervoso, tal como fez depois do jogo ", revelou."Estava incrivelmente entusiasmado por voltar e jogar pelo clube, e isso é extraordinário para todos os adeptos do clube. É uma superestrela que está completamente fascinada por voltar", concluiu Grant.