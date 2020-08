«Orgulho»: A mensagem de Cristiano Ronaldo na despedida de Casillas

Cristiano Ronaldo partilhou o balneário do Real Madrid com Iker Casillas ao longo de 6 temporadas e juntos conquistaram tudo o que havia para conquistar com a camisola merengue em termos nacionais e internacionais.





No dia em que o espanhol anunciou o final da carreira , o craque português deixou uma mensagem através de uma 'storie' no Instagram. "Foi um orgulho ter partilhado grandes momentos contigo", escreveu CR7, acompanhando a publicação com uma fotografia de ambos no final de um jogo do Real Madrid e identificando Casillas.(notícia atualizada às 23h35)