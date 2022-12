Piers Morgan deixa mensagem de Natal 'aos haters' na 'companhia' de Ronaldo: «Merry Cris-mas»

A festive message to all our haters…. pic.twitter.com/BZvAaEiDCe — Piers Morgan (@piersmorgan) December 22, 2022

Piers Morgan, o jornalista inglês que em novembro entrevistou Cristiano Ronaldo , recorreu esta quinta-feira às redes sociais para deixar "uma mensagem para os haters", na qual deseja Feliz Natal na 'companhia' do craque português."Merry Cris-mas", escreveu Piers Morgan, recorrendo a um trocadilho, ao lado de uma imagem onde aparece junto a CR7 e onde os dois estão 'equipados' com um chapéu de Natal.Refira-se que, há poucos dias, Morgan se mostrou 'enjoado' com as mais recentes publicações de Messi nas redes sociais, nas quais o internacional argentino festejava o título de campeão do Mundo.